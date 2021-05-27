Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO2 выходит из строя

— Новый Huracan Super Trofeo EVO2 оснащен Ламборджини Элемент дизайна в стиле Countach

— Модель продолжает оснащаться 5,2-литровым двигателем NA V10.

Lamborghini Squadra Corse сняла крышки с Huracan Super Trofeo EVO2, последней версии гоночного автомобиля, который будет использоваться в каждой из трех континентальных серий Lamborghini, начиная с 2022 года. По сравнению со стандартным Huracan Evo, модель отличается улучшенными аэродинамическими характеристиками и дизайн, созданный Lamborghini Centro Stile.

С эстетической точки зрения, передняя часть нового Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO2 оснащена новыми полностью светодиодными световыми кластерами с шестиугольным дизайном и ярко выраженной кромкой «омега», которая соединяется с ребрами из углеродного волокна. Также новинкой являются воздухозаборники, которые оптимизируют воздушный поток, удерживая его прилеганием к бокам, а также уменьшают прижимную силу.

В заднем профиле Huracan Super Trofeo EVO2 преобладает большое крыло из углеродного волокна. Рамы новых светодиодных фонарей отдают дань уважения дизайну Countach и поддерживаются арочным бампером из углеродного волокна, который соединяет аэродинамические элементы, расположенные за колесами, с обновленными ребрами диффузора. Многочисленные компоненты кузова, такие как обшивка лонжеронов и вышеупомянутые задние аэродинамические выступы, заменяют пластмассовые материалы на углеродное волокно, сохраняя при этом максимальную экологичность с точки зрения эксплуатационных расходов. Кроме того, задние крылья теперь состоят из единого элемента, который включает в себя часть бокового спойлера для оптимальной непрерывности поверхности.

Тормозная система нового Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO2 также претерпела изменения. Стальные передние диски увеличены с 380 до 390 мм; К новым суппортам можно приспосабливать колодки с новым дизайном и большей площадью поверхности для оптимизации производительности и расхода. Под капотом гоночный автомобиль продолжает оживать благодаря 5,2-литровому безнаддувному двигателю V10, который развивает максимальную выходную мощность 620 л.с., который управляется с помощью секвентальной шестиступенчатой ​​коробки передач X-Trac и совмещен с задними колесами. привод.

Выступая по этому случаю, Стефан Винкельманн, президент и генеральный директор Automobili Lamborghini, сказал: «Прошло семь лет с тех пор, как мы представили первый Huracan Super Trofeo на Пеббл-Бич, и теперь Squadra Corse открывает новую главу в своей истории. Huracan — один из самых больших бестселлеров в истории бренда, а Super Trofeo также помог увеличить его успех ».