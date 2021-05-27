Twitter говорит, что обеспокоен запугиванием Индии, просит еще 3 месяца для соблюдения новых ИТ-правил

Twitter назвал недавний визит полиции в ее индийские офисы формой запугивания и сказал, что обеспокоен некоторыми требованиями новых правил ИТ Нью-Дели.

Выступая впервые с тех пор, как в понедельник специальный отряд полиции Дели неожиданно посетил два своих офиса, Twitter заявил, что «обеспокоен недавними событиями в отношении наших сотрудников в Индии и потенциальной угрозой свободе выражения мнений для людей, которым мы служим».

Компания также заявила, что присоединяется ко многим организациям в Индии и по всему миру, которые «обеспокоены использованием полицией тактики запугивания в ответ на соблюдение наших глобальных Условий обслуживания, а также с основными элементами новых ИТ-правила ».

А Twitter Представитель добавил: «Мы планируем отстаивать изменения в элементах этих правил, которые препятствуют свободному, открытому публичному обсуждению. Мы продолжим наш конструктивный диалог с индийским правительством и считаем крайне важным выработать совместный подход. Коллективная ответственность избранных должностных лиц, представителей отрасли и гражданского общества заключается в защите интересов общества ».

Напряжение между американскими технологическими гигантами Twitter а Facebook и правительство Индии назревают уже несколько месяцев. Twitter столкнулся с критикой политиков после того, как отказался заблокировать аккаунты, критикующие реформы Нью-Дели и премьер-министра Индии Нарендру Моди.

Индия — один из крупнейших рынков для американских технологических компаний, которые за последнее десятилетие вложили миллиарды долларов в страны Южной Азии, чтобы привлечь больше людей к Интернету. По оценкам правительства Индии, Twitter у него 175 миллионов пользователей в Индии, а у WhatsApp — более 530 миллионов пользователей.

Их напряженность обострилась в среду после того, как WhatsApp подала в суд в Дели в суд на правительство Индии по поводу новых правил ИТ, которые, по его словам, поставят под угрозу конфиденциальность пользователей и дадут Нью-Дели возможность проводить массовое наблюдение.

Индия объявила о новых правилах в области ИТ в феврале и дала фирмам три месяца на их соблюдение. Срок истек на этой неделе, и в среду Министерство электроники и информационных технологий запросило у компаний социальных сетей обновленную информацию об их статусе соответствия, как впервые сообщило TechCrunch.

Twitter заявил в четверг, что требования новых ИТ-правил, предусматривающие уголовную ответственность должностного лица за соблюдение нормативных требований за контент на платформе, упреждающий мониторинг и общие полномочия по поиску информации о пользователях, представляют собой опасное превышение полномочий, несовместимое с принципами открытости и демократии.

Платформа микроблогов также попросила Нью-Дели рассмотреть возможность продления минимум на 3 месяца, чтобы соответствовать новым правилам ИТ, и опубликовать Стандартные операционные протоколы по аспектам соблюдения общественных консультаций.

Twitter сказал, что недавно было отправлено еще одно уведомление о несоответствии в Индии, и отказал в части содержания, указанного в уведомлении ниже. Содержание, указанное в уведомлении, Twitter сказал, первоначально сообщалось в приказах о блокировке с февраля 2021 года.

Он заявил, что в последние месяцы он был вынужден скрыть контент в ответ на уведомление о несоответствии. В нем говорится, что невыполнение этого требования влечет за собой штрафные санкции со многими рисками для Twitter сотрудники.