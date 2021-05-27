Состоялся выход преемника роскошного седана Lincoln Town Car

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27.05.2021, 11:24, Новости дня
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В Сети опубликовали рендеры нового седана Lincoln Zephyr Reflection.

Автомобиль является преемником для устаревшей модели Lincoln Town Car. Напомним, последний экземпляр модели продали в 2011 году. Модель выпускалась в течение 30 лет, тогда как теперь показали концептуальную версию продвинутой модификации. Модель отличается более агрессивным стилем кузова, что прослеживает в боковых юбках, а также в переднем бампере.

Также указывается, что новый флагманский седан получит модернизированную головную оптику и задние фонари, ранее фотошпионам удалось запечатлеть на тестовых испытаниях обновленную модель внедорожника Lincoln Navigator 2022, который радикально отличается от предшественника.



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