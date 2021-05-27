 

В РФ выставили на продажу версию Lamborghini Urus от Mansory

27.05.2021, 11:24, Новости дня
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На российской доске объявлений появилось предложение о продаже модели Lamborghini Urus с некоторыми доработками.

В частности, особенностью автомобиля является то, что он прошел этап доработки сотрудниками тюнинг-ателье Mansory. Нынешний владелец намерен выручить с продажи внедорожника 50 миллионов рублей. Представленный экземпляр выпущен в 2018 году. Под капотом установлен 4-литровый турбированный двигатель с мощностью 650 л.с.

Кроме того, кузов выполнен в сером оттенке с применением оранжевых вставок. Владелец внедорожника Lamborghini U заявил, что общий пробег автомобиля составляет всего 2,4 тысячи километров. За весь период с момента выпуска паркетник сменил двух владельцев на российском рынке.



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