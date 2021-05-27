 

Оправдательный приговор калининградским врачам по делу об убийстве младенца отменен

27.05.2021, 11:22, Новости дня
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Суд отменил оправдательный приговор главному врачу родильного дома №4 Калининграда Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич по делу об убийстве младенца, материалы отправлены на новое рассмотрение, сообщила пресс-секретарь суда Любовь Буданова.

«Суд отменил приговор Калининградского областного суда и отправил дело на новое рассмотрение», – рассказала РИА «Новости» Буданова. 

В ноябре 2018 года в роддом поступила гражданка Узбекистана. На следующий день у нее раньше срока родился мальчик весом около 700 г. Ему ввели препарат для работы легких, но через сутки младенец умер.

По версии следствия, Белая предполагала, что ребенок умрет, поэтому поручила Сушкевич умертвить его, чтобы не портить статистику. Позднее сообщалось, что для поддержания жизнедеятельности младенца требовался дорогостоящий препарат и Белая якобы решила не тратить ресурсы роддома. Следствие полагает, что бывшая и.о. главврача поручила ввести малышу дозу магния сульфата, а в истории родов написать, что ребенок родился мертвым.

Прокуратура решила обжаловать оправдательный приговор Калининградского областного суда. Решение прокомментировали и в СК, отметив, что «эмоциональные оценки, по-видимому, стали преобладающими над юридически установленными фактами и выводами экспертов».

Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств Сушкевич вернулась на работу в перинатальный центр, Белая заняла должность заместителя главврача роддома №4.

В декабре 2020 года присяжные Калининградского областного суда оправдали и.о. главного врача роддома № 4 Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич по делу об убийстве новорожденного.

Между тем в Сети запустили флешмоб «Я Элина Сушкевич» и опубликовали петицию с призывом защитить врачей. Сообщалось, что медики нашли нестыковки в деле об убийстве младенца.



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