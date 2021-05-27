 

В РФ выявили 9 тыс. новых случаев коронавируса

27.05.2021, 11:22, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявили 9039 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 9039 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 14,3% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3105, Санкт-Петербурге – 836, Московской области – 735.

Всего в стране выявлено 5 035 207 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 651 849 человек, из них 9759 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 402 летальных исхода. За весь период в РФ от коронавируса скончались 120 002 человек.

Накануне, 26 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8373. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 666.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. 



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