Японские врачи допустили появление нового штамма коронавируса после Олимпиады

Проведение летних Олимпийских Игр в Токио в условиях продолжающейся пандемии может стать причиной возникновения нового штамма коронавируса, сообщил представитель японского союза врачей доктор Наото Уэяма.

«В Токио на Играх соберутся десятки тысяч людей из примерно 200 стран. В Токио стянутся различные мутировавшие штаммы, что сделает соревнования крайне опасными. Мы не можем отрицать угрозы того, что после соревнований в стране не только еще сильней распространятся южноафриканский и индийский штаммы, но и зародится совершенно новый вид мутировавшего штамма коронавируса», – передает ТАСС слова представителя союза врачей. Уэяма подчеркнул, что особенную опасность может вызвать штамм, который снизит эффективность вакцин или будет проще передаваться между детьми. «Это станет проблемой всего человечества», – добавил он.

Ранее официальный партнер Олимпиады в Токио, японская газета Asahi Shimbun, призвала отменить летние Игры из-за угрозы общественной безопасности и нагрузки на медицинскую систему страны в связи с пандемией коронавируса.