Как количество братьев и сестер связано с риском болезней сердца и смерти



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Хорошо известно, что семейная история (например, здоровье родителей) оказывает влияние на риск болезней сердца и сосудов. В последнее время ученые находят все больше доказательств тому, что сама структура семьи тоже может определять этот риск. В первую очередь речь идет о количестве братьев и сестер, их возрасте и порядке рождения.

В новом исследовании ученые проанализировали данные 1,36 миллиона человек, которые родились в 1932-1960 годах. Эту информацию они получили из Шведского регистра многих поколений.

Что было известно раньше

Ранее с использованием той же шведской базы данных ученые установили, что количество братьев и сестер в семье не связано с риском смерти в возрасте 40-74 лет. В то же время, риск смерти в 30-69 лет среди детей одних родителей тем выше, чем позже они родились по сравнению с остальными.

У детей, которые родились первыми, обычно лучше физическое состояние, они реже страдают от кариеса и лейкемии в подростковом возрасте. Исследование, проведенное в Финляндии, показало, что они реже пытаются совершить самоубийство.

Предыдущие исследования касались риска смерти от разных причин к определенному возрасту. В новой работе ученые хотели показать и то, как с количеством и старшинством братьев и сестер связана заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями.

В 1990 году людям, которых включили в исследование, было по 30-58 лет. Ученые рассмотрели их смертность, а также заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями, инфарктами и инсультами, которые не привели к смерти, в течение 25 последующих лет.

Исследование показало, что у первенцев риск несмертельных сердечно-сосудистых болезней ниже, чем у братьев и сестер, которые родились позже. У мужчин, которые были самыми старшими, риск смерти был выше, чем у вторых и третьих по порядку рождения братьев. У женщин, родившихся в семье первыми и третьими, этот риск был одинаков.

При изучении размеров семей оказалось, что по сравнению с теми, кто был единственным ребенком в семье, у людей с одним или двумя братьями или сестрами сердечно-сосудистый риск был ниже. Однако наличие четырех и более было связано с повышенным риском. Аналогично, риск смерти у людей, не имеющих братьев и сестер, был выше.

Это было наблюдательное исследование, поэтому оно не утверждает о том, что состав семьи – причина повышенного риска болезней. Оно демонстрирует лишь то, что между количеством братьев и сестер, очередностью их рождения и состоянием здоровья есть связь. Чем она обусловлена, сегодня неизвестно.