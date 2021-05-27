Растительная пища на обед снижает риск заболеваний сердца

Растительная пища, употребляемая на обед, может снизить риск развития заболеваний сердца. К такому выводу пришли врачи-эндокринологи.

Более высокий риск развития сердечных заболеваний имеют те, кто употребляет большое количество жирного мяса и рафинированных углеводов. Эти патологии находятся на первом месте среди причин смертности во всем мире. Каждый год в результате от них умирают почти 18 тысяч человек. Риск развития патологий сердца повышается из-за потребления добавленных сахаров и огромного количества насыщенных жиров.

Чтобы минимизировать негативные последствия, нужно соблюдать специальную диету, в рамках которой предлагается употреблять цельные углеводы и меньшее количество мяса. В рамках проведения исследования исследователи провели анализ данных о питании 28 тысяч взрослых американцев. Они изучили связь между употреблением неправильной пищи и развитием заболеваний сердца. Результаты анализа показали, что риск наступления инсульта снижается, если на обед отдать предпочтение еде на растительной основе.

Источник: glas.ru