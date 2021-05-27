Актриса Марина Федункив впервые рассказала о несчастной любви

Известная российская актриса Марина Федункив в рамках очередного интервью пояснила о своей несчастной первой любви. О ней она вспоминает с большим теплом, несмотря на чувство грусти.

В четвертом классе Федункив познакомилась с мальчиком по имени Михаил, с которым впоследствии стала обмениваться записками. Изначально отношения были дружескими, но спустя два года школьники начали встречаться. Возлюбленный Федункив был симпатичным мальчиком, который хорошо учился. Сама же будущая актриса также могла похвастаться хорошей успеваемостью, но оценки по поведению ей ставили низкие из-за проявления чрезмерной активности.

Пара была вместе до восьмого класса, потом возлюбленный Федункив уехал учиться в соседний город. Пара встретилась только в 1998 году после окончания института. Экс-избранники даже пытались начать отношение снова, но вскоре поняли, что стали абсолютно разными людьми. Сейчас Функив не общается со своей первой любовью. Актрисе известно, что бывший возлюбленный работал медиком и был женат.

Сама же звезда сериала «Реальные пацаны» хранит об этих отношениях только теплые воспоминания. Иногда свою первую любовь она видит во сне.

Источник: sobesednik.ru