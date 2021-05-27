Ограничение перевалки железорудного сырья в порту Южный приведет к сокращению тысяч рабочих мест – заявление Центрального горно-обогатительного комбината

Предприятие в таких условиях будет терять около 500 млн грн каждый месяц, отмечается в обращении.

“Последствия для предприятия и экономики города значительны: вынужденное снижение зарплаты работников, уменьшение налоговых поступлений в местный и государственный бюджеты (до 56 млн грн в месяц), прекращение инвестиций в развитие города, потеря имиджа на международном экспортном рынке. В худшем случае это может повлечь за собой остановку производственных подразделений предприятия и сокращения рабочих мест: около 4,5 тыс. работников могут потерять работу”, – заявили в ЦГОК.

Авторы письма подсчитали, что в итоге “Укрзалізниця” будет терять каждый месяц 13 млн грн, Администрация морских портов – 5 млн грн, сам порт Южный – 11 млн грн.

“Представляя интересы железорудной отрасли, которая является одной из наиболее ответственных и значимых плательщиков налогов в государственный и городские бюджеты, ЧАО “ЦГОК” просит не допустить доведения предприятия до остановки производства готовой продукции, поспособствовать решению вопроса восстановления экспорта ЖРС (железорудного сырья. – “ГОРДОН”) и в кратчайшие сроки восстановить транспортирование продукции горно-обогатительного комбината в рамках действующих договорных обязательств. В случае игнорирования наших проблем и отсутствия позитивных изменений в отношении восстановления перевалки грузов в акватории порта Южный, ЧАО “ЦГОК” будет вынужден обращаться к президенту и Кабинету Министров”, – цитирует письмо агентство “РБК-Украина”.

Контекст:

Украинские порты Южный и ТИС остановили перевалку руды, из-за этого украинские горно-обогатительные комбинаты могут приостановить работу, что сократит доходы бюджетов всех уровней, заявил накануне генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак. Украинские горно-обогатительные комбинаты в этой ситуации не могут отгружать свою продукцию, добавил он.

Руководство порта Южный блокирует работу предприятия и фактически уничтожает его в интересах частного терминала ТИС, заявило в открытом письме к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю объединение предприятий “Укрметаллургпром”.

Politeka писала, что глава порта Южный с января по май этого года выписал себе премии на общую сумму 1,47 млн грн.

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