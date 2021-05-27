Инфраструктурные проекты по безопасности движения снизили смертность на дорогах на 17%

“Для меня участие компаний-участников Ассоциации в таких масштабных проектах – в некоторой мере внутренняя победа. Инновационные решения собственного производства интегрированы в Украине – это признак развития отечественного бизнеса и отрасли в целом. И то, что такие компании как “Экранбуд”, группа компаний “Панорама”, реализуют проекты, которые влияют на статистику смертности, означает, что наша активность выходит за пределы бизнеса. Это уже совсем другой ментальный уровень”, – написал Гриненко.

Он отметил, что в Украине критическая ситуация с безопасностью дорожного движения и на дорогах гибнет больше людей, чем на Донбассе.

“Инфраструктурные проекты по организации безопасности дорожного движения – это не только строительные работы для удобства и маневренности на дорогах. Качественная реализация работ в данном сегменте решает вопрос на уровне человеческих жизней”, – убежден президент Всеукраинской дорожной ассоциации.

Он привел слова директора ООО “Экранбуд”, участника ВДА, Орест Йосипчука.

“Внедрение инноваций для нас – это не новинка. Мы регулярно внедряем технологические решения. И в части дорожных работ пользуемся принципом которые должны снижать вред во время дорожных происшествий. На сегодня построили 14 комплексов WIM (Weigh-in-Motion – взвешивание в движении. – “ГОРДОН”) по стоимости ниже рыночной. Это благодаря собственным наработкам. И в дальнейшем хотим расширять виды работ в организации безопасности дорожного движения”, – сказал Йосипчук.

Гриненко объяснил, что система WIM автоматически измеряет вес автомобиля во время движения и направляет информацию о перегрузке в контролирующие органы.

“В 2020 году мы смогли наконец выполнить планы по проектам в организации безопасности дорожного движения на 100%. Это раз. За четыре месяца текущего года в Украине на 17% снизилась смертность на дорогах, и на 14% уменьшилось количество травмированных”, – отметил в выступлении на конференции глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков, пишет Гриненко.

Контроль за весом должен снижать вероятность ДТП, предотвращать разрушение дорог, амортизацию автомобилей и другие последствия перегрузки, отметил он.

“В 2020 году произошло 168 тыс. дорожно-транспортных происшествий, 7621 ДТП на пешеходных переходах, 4432 происшествия с участием детей. И любые меры, уменьшающие эту статистику, является целью нашей работы. Мы специализируемся на организации освещения на дорогах, внедряем альтернативные решения, которые решают вопросы питания там, где это сложно организовать”, – цитирует автор директора группы компаний “Панорама” Виталия Шевченко.

Президент Всеукраинской дорожной ассоциации отметил, что на конференции вживую и онлайн собрались более 150 участников, представители дорожной отрасли от бизнеса и власти разработали ряд решений, которые передадут для дальнейшего обсуждения на уровне министерств и правительства.

“Как Всеукраинская дорожная ассоциация мы всегда будем поддерживать компании, которые качественно выполняют свою работу и внедряют инновации. Знаю, что сейчас есть трудности в тендерных закупках. И собственно для поддержки предприятий, которые имеют желание и потенциал работать на рынке, но сталкиваются с барьерами, мы и объединились в дорожной Ассоциации. Поэтому будем только рады новым участникам, с которыми сможем развивать украинские дороги”, – подытожил Гриненко.

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