Эпидемиолог предрек россиянам ежегодную вакцинацию от COVID-19

Научный сотрудник ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов считает, что россиянам придётся регулярно прививаться от коронавируса COVID-19. По мнению специалиста, вакцинация может стать ежегодной.

Хафизов пояснил, что для борьбы с ковидом придётся постоянно разрабатывать новые вакцины, как и против гриппа. Эксперт обратил внимание, что избежать вакцинации можно будет только при наличии противопоказаний по состоянию здоровья, сообщает Ura.ru.