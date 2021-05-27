 

Президент Польши назвал Россию агрессивной страной

27.05.2021, 10:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Во время встречи с наблюдателями от Евросоюза, которые работают в Грузии, президент Польши Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной». Он заявил, что по поводу постоянного нарушения международного права со стороны РФ требуется решительная реакция международного сообщества. Дуда был особо возмущен «агрессивным, имперским» поведением нашей страны.

«Российские агрессивные, имперские действия лишают людей возможности развития, отнимают нормальную жизнь и приводят к разрушению государства» – цитирует польского президента издание PAP.

Непреодолимое желание набрать политические очки непосредственно в Грузии заставило Анджея Дуду стать весьма щедрым на громкие заявления. Помимо прочего, он назвал Россию страной-агрессором и обещал поднять эту тему в ООН в 2022 году, когда Польша примет председательство в ОБСЕ.

Однако, дерзкие высказывания президента Польши не получили поддержки в США. 26 мая во время брифинга для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отметил, что в военном ведомстве Россию не считают врагом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.06 / СК начал проверку после видео «Новой» о сливе ядовитых отходов «Норникеля» в тундру

09.12 / В рамках программы по колонизации Луны «Роскосмос» построит на спутнике колонию общего режима

27.04 / На ПМЭФ-2021 состоится специальная юношеская секция

24.06 / Лолита Милявская пожаловалась на высокие тарифы ЖКХ

23.04 / Мечтала о другом: где сейчас звезда сериала “Граница. Таежный роман” Елена Панова

02.11 / Эшли Симпсон родила третьего ребенка

27.04 / Ученые: Лекарство от диабета поможет предотвратить внезапную остановку сердца

20.12 / Запомните нас такими! – Личное мнение

04.07 / Учёные рассказали, как устроено обоняние

17.08 / Черноморскому региону угрожает экологическая катастрофа из-за утонувшего танкера с соевым мясом для программистов mail.ru

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика