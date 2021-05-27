Нынешние дети – Личное мнение

У вас нет ощущения, что нынешние дети какие-то чахлые? Проходила мимо детской площадки, смотрю — все какие-то вялые.

Мама одного Володи кричит — Вовочка, осторожнее! А Вова-то всего лишь совочком гребёт песочек.



Фото: Соцсети

Да фиг бы с ним, с этим Вовочкой. Он-то хоть — в песочнице, и то — слава Б-гу, на свежем воздухе.

Гораздо хуже всё с Сашенькой — его вообще никуда не пускают, мама посадила его рядышком на диванчик дома. И вот этот кривенький Сашенька — в пять лет уже с искривлением позвоночника! — сидит и тычется в мамин смартфончик. Уж не знаю, что он там смотрит.

Вопрос на засыпку: кто нам будет платить, блин, пенсии?!

Вы понимаете, что с таким подрастающим поколением, работать придётся нам — они просто не смогут.

Спорт? Выигранные чемпионаты и Олимпиады? Армия Сашенек с ожирением и плоскостопием защитит от врага? А Машеньки с планшетиками кого нам потом родят?

Сколько смотрю на детишек, душа плачет. Искривление позвоночника, слабый иммунитет. Физически слабые. В очках — никогда такого ведь не было! И какие-то все неумехи — неловкие, неподвижные, но что ещё хуже — нерешительные и капризные.

Я считаю, что в этом виноваты родители. Включат Ютубик с мультиками, дадут смартфон с шариками, и про детей забыли.

Мамки, включите голову! Это ведь ваши дети! Это они — ваша опора, гордость и радость в будущем!

Среди вас, мои дорогие, много родителей маленьких детей. Обращаюсь именно к вам — родителям малышей! Именно маленьких детей, потому что уже в 7 лет вы у них планшет не отнимите.

Думаете о детях с детства. Именно в это время малыш делает колоссальный прорыв в развитии: от полной физической беспомощности к физической независимости.

Вместо того, чтобы научить ребёнка владеть своим телом, научить координации, помочь развить равновесие, ловкость, умение принимать решения, вы суёте ему айпад или, в лучшем случае, книжку и радуетесь, когда малыш отличает букву А от буквы Б.

Оставьте в покое буквы. Всему своё время.

Возраст от года до трёх — это оптимальный период для того, чтобы малыш научился решать, что и как делать со своим телом.

Вот представьте: забрался он на самый верх детской горки, а дальше ему нужно решить, что дальше — осторожно слезть или рискнуть скатиться?

В этот момент малыш знакомится с новыми эмоциями: со страхом, с неуверенностью, с растерянностью. А, познакомившись, учится всё это преодолевать. Или не учится, если влезаете вы со своим планшетом.

Вы, в принципе, обращаете на такие вещи внимание? Или вам кажется, что уметь лазить по горкам — ерунда?

Это для вас — больших, сильных и взрослых людей — ерунда, а для малыша — важнейший этап в развитии. Если этот этап не отработать, пропустить, то у ребёнка просто не разовьются нужные нейронные связи. Он вырастет неуклюжим, будет плохо держать равновесие, коряво двигаться.

Возраст от года до трёх — оптимальное время сосредоточиться на физическом развитии ребёнка, а не на мультиках и даже книжках.

Это естественно. Это физиологично. Это самое лучшее и подходящее время, которое потом будет трудно наверстать.

Как именно развивать своего малыша?

Обратите внимание на комплексы Ранний старт, которые разработали эксперты по раннему развитию.

Эти конструкции надёжны и интересны детям.

И не только, но и учат детей принимать правильные решения в процессе игры, не пасовать перед трудностями, преодолевать препятствия.

Перед трудностями отступают, скорее, те ребятишки, которые привыкли таращиться в планшет с утра до ночи. Они вырастают сутулыми, физически не развитыми. Из-за недостатка движения они скидывают в агрессию и капризы.

Растут нервными нехочухами!

До «Раннего старта» подобных комплексов в России не было. Они — первые. Потом другие страны стали клепать токсичные, вечно падающие подделки с грубыми креплениями, о которые ребёнок может и пораниться.

Комплексы «Ранний старт» сварные: они устойчивы, легко собираются и разбираются, а их крепления не расшатываются.

Развивайте ребёнка грамотно и поэтапно: в первые три года его жизни ваша задача — сделать его физически крепким.

Не надо заботливо снимать ребёнка с горки. Не надо предлагать малышу его поймать, чтобы он привык, что в жизни его — всегда держат и ловят. Это — путь в неудачники.

Правильный же путь выглядит так.

Расскажите о первых трёх годах своего материнства. Каким оно было? Или, может, вы — в процессе? И как вам?

—