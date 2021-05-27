 

Кейт Миддлтон и принц Уильям вернулись в университет, где познакомились

27.05.2021, 10:38, Разное
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Шестой день тура герцога и герцогини Кембриджских в Шотландию выдался очень насыщенным и активным. В эту среду Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили гонки на сухопутных яхтах, посетили местный рыбный рынок и нанесли визит в альма-матер – университет Сент-Эндрюса. Именно здесь, во время учебы в стенах этого старейшего университета Шотландии будущие супруги впервые встретили друг друга и начали общаться – в Сент-Эндрюсском университете зародилась их любовь.

И так понятно, что город, в котором ты встречаешь свою будущую жену, занимает особое место в твоем сердце, – рассказывал принц Уильям несколько дней назад.Спустя почти десять лет после последнего визита в 2012-ом, когда Кейт и Уильям Кейт участвовали в торжестве по случаю 600-летия университета, королевская чета вновь оказалась в родном вузе и встретилась со студентами и преподавателями. Говорили об учебе, вспоминали университетские годы и интересовались, как учащиеся переживают непростое время пандемии.

В стенах университета герцогиня появилась в темных брюках, белом джемпере в полоску Erdem, черном пиджаке Holland Cooper и белых сникерсах VEJA. Из украшений Кейт надела серьги с подвесками Freya Rose.

Перед тем, как покинуть стены родного университета, супруги по традиции посадили на площадке у общежития Святого Сальвадора дерево, поддержав таким образом инициативу вуза по нейтрализации углеродного следа, оставляемого студентами Сент-Эндрюса.

Напомним, что за время своего путешествия по Шотландии Кейт и Уильям посетили благотворительную организацию Turning Point Scotland, специализирующуюся на социальной помощи и впервые побывали на Оркнейских островах, где открыли новое здание клиники Белфур (The Balfour Hospital) в самом крупном городе Оркнейских островов – Керкуолле.



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