Новое приложение для знакомств Schmooze подбирает людей на основе их привязанности к мемам.

Видья Мадхаван всегда хотел заниматься бизнесом. Выросшая в Индии, она думала, что может заниматься бизнесом по управлению фабрикой, учитывая мощь и влияние таких компаний, как Tata Group, индийский многонациональный конгломерат.

У нее определенно была тяга к школе: она закончила школу с отличием, получила степень инженера-механика в Индии и совсем недавно поступила в бизнес-школу Стэнфорда. За исключением того, что вместо создания более традиционного бизнеса, о котором она когда-то мечтала, Мадхаван обнаружила, что возится с совершенно другой идеей: приложение для поиска партнеров под названием Schmooze, которое объединяет машинное обучение и мемы для связи людей на основе того, что Мадхаван называет алгоритмом юмора.

Идея возникла несколько лет назад, когда, будучи аналитиком McKinsey в Индии, который обсуждал, стоит ли посещать аспирантуру в Калифорнии, Мадхаван отправила холодное электронное письмо 10 людям в LinkedIn, которые, как она видела, посещали бизнес-школы США и надеялись, что это могут быть полезны. Только один из них ответил, но в течение следующих нескольких дней, по ее словам, «мы обменялись примерно 200 электронными письмами, и все они были в основном шутками».

Читатель, теперь она замужем за этим человеком. На самом деле, она говорит, что, по ее убеждению, их общее чувство юмора объединило их, она начала возиться с идеей Шмуза, первоначально как способ завязать новые дружеские отношения. Именно тогда, когда она увидела тенденции развития событий — люди действительно искали партнера по любви — она ​​переориентировала идею на приложение для знакомств для пользователей поколения Z, которые уже общаются в основном с помощью мемов.

С тех пор он набирает обороты, — говорит Мадхаван. Хотя он еще не распространился по принципу Facebook в кампусах колледжей, бета-тест, проведенный в конце лета с участием 200 студентов Стэнфорда, с тех пор привел к более чем 10 000 загрузок по всей стране, где люди смахивают вправо — или влево — к более чем 5 000 мемов. которые полностью отбираются Schmooze, все еще находящимся в стадии бета-тестирования (пока он не станет достаточно большим, чтобы иметь дело с модерацией контента). В настоящее время каждый день добавляется около 200 мемов, а остальные удаляются. «Никого больше не волнуют выборы в США», — отмечает Мадхаван.

Используя теги и машинное обучение в сочетании с биографическими данными, которые пользователи создают для себя, Schmooze приступает к работе. Некоторые пользователи могут проявлять пристрастие к определенным темам, например, к физике или финансам. Некоторые из тех, кто говорит, что они заинтересованы в предпринимательстве, могут проявить еще более сильную страсть к музыке благодаря своему выбору. Есть похожие различия, когда дело доходит до черного юмора, людей, которые действительно любят каламбуры, и тех, кто их ненавидит.

Чтобы понять, действительно ли работает алгоритм, потребуется время и длительные союзы. Мадхаван говорит, что на сегодняшний день найдено 90 000 совпадений, но, естественно, гораздо меньшее число перешло от совпадения к обмену сообщениями в приложении.

Между тем у Schmooze много конкурентов, как со стороны традиционных служб знакомств, так и со стороны более новых приложений для знакомств и анкет, которые стремятся объединить людей на основе общих интересов, а не использовать их в качестве отправной точки.

Тем не менее, инвесторы считают, что это многообещающе. Schmooze недавно привлекла 270 000 долларов в качестве начального финансирования от Ulu Ventures и других компаний на доработку своего продукта.

Компания добилась определенных успехов в привлечении своей аудитории на TikTok.

В мире онлайн-знакомств также можно заработать много денег, как неоднократно видят наблюдатели.

Что касается Мадхэвена, то она, к собственному удивлению, влюблена в свой стартап. Отчасти из-за ее лет становления, а отчасти из-за того, что она никогда не попадала в приложение для знакомств до встречи со своим мужем через LinkedIn, она со смехом Шмуза говорит: «Это во многих отношениях неожиданно».