Audi e-tron внесена в список на официальном сайте Индии

— Ожидается, что он будет запущен в Индии в ближайшие месяцы.

— ознаменует вступление Audi в пространство роскошных электромобилей.

После нескольких тизерных изображений за последние несколько месяцев Audi наконец разместила e-tron на своем официальном сайте в Индии. Это первый полностью электрический внедорожник от немецкого автопроизводителя, который, вероятно, будет запущен в стране в ближайшие месяцы.

E-tron, вероятно, будет иметь те же основы дизайна Audi, но с оттенком избранного дизайна, превращающего его в электрическую версию его братьев и сестер ICE. Передняя часть станет новой цельной глухой решеткой с вертикальными планками и выполнена в сером оттенке. По бокам от него находится набор матричных светодиодных фар с фирменными ДХО e-tron. Задние фонари, как в типичной для Audi манере, гладкие, острые и пересекают заднюю дверь. Колеса изготовлены из 20-дюймовых легких сплавов, оптимизированных для снижения энергопотребления и улучшенной аэродинамики.

Внутри приборная панель e-tron освобождает почти все физические переключатели и кнопки, уступая место двум большим сенсорным экранам, наклоненным к водителю. Среди других элементов — многофункциональное рулевое колесо, внешнее освещение, четырехзонный климат-контроль и панорамный люк на крыше.

Два электродвигателя, по одному на каждой оси, ускоряют e-tron с совокупной мощностью 402 л.с. и 664 Нм максимального крутящего момента. Максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 200 км / ч с заявленным запасом хода более 400 км. Питание обеспечивается аккумуляторной батареей 95 кВтч, расположенной под кабиной. Варианты зарядки, вероятно, будут включать зарядное устройство на 11 кВт, которое может заряжаться за восемь с половиной часов при подключении к трехфазной розетке на 400 вольт.

Сегмент люксовых электромобилей в Индии постепенно набирает обороты. Mercedes-Benz был первым автопроизводителем, который представил EQC в прошлом году по маршруту CBU, предложив всего 50 единиц. За ним недавно последовал Jaguar I-Pace, а вскоре к нему присоединится Volvo XC40 Recharge.