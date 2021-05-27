 

В Сети представили первый рендер кроссовера Subaru Solterra

27.05.2021, 10:26, Новости дня
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В Сети продемонстрировали рендеры новой модели Subaru Solterra.

В свою очередь, ранее констатировали сходства по дизайну с Toyota GR86 и Subaru BRZ, однако они окажутся менее значительными, чем предполагалось. По снимкам можно рассмотреть головную оптику и форму кузова, тогда как в серийной версии автомобиля получит аналогичные формы. Производитель пока не намерен делиться особенностями новинки, однако рендер существенно раскрыл дизайн новинки.

Новый экземпляр представляет собой современный кроссовер, который имеет многочисленные сходства с Toyota bZ4X. Предполагается, что паркетник поступит в продажу на местном рынке уже в следующем году, когда и будут рассекречены все особенности транспортного средства.



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