В Сети представили первый рендер кроссовера Subaru Solterra

В Сети продемонстрировали рендеры новой модели Subaru Solterra.

В свою очередь, ранее констатировали сходства по дизайну с Toyota GR86 и Subaru BRZ, однако они окажутся менее значительными, чем предполагалось. По снимкам можно рассмотреть головную оптику и форму кузова, тогда как в серийной версии автомобиля получит аналогичные формы. Производитель пока не намерен делиться особенностями новинки, однако рендер существенно раскрыл дизайн новинки.

Новый экземпляр представляет собой современный кроссовер, который имеет многочисленные сходства с Toyota bZ4X. Предполагается, что паркетник поступит в продажу на местном рынке уже в следующем году, когда и будут рассекречены все особенности транспортного средства.