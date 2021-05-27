 

Subaru представит в РФ две новинки в 2021 году

27.05.2021, 10:26, Новости дня
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Японский автогигант Subaru сообщил о планах выпустить на российском рынке две новинки до конца 2021 года.

В частности, к концу текущего года публике презентуют усовершенствованный паркетник Forester. До сих пор автомобиль не рассекретили, ожидая официальный дебют. Вместе с тем к лету появится внедорожный универсал под названием Outback. Автомобиль построен на архитектуре SGP, за счет чего увеличилась жесткость кузова на 70%. Автомобиль имеет увеличенный клиренс, а объем багажника достигает 2100 литров.

Под капотом универсала применят 2,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 185 л.с. Кроме того, во всех версиях применят систему полного привода и вариатор. Стоимость японских новинок от Subaru пока остается засекреченной.



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