 

Пашинян назвал похищением пленение армянских военных Азербайджаном

27.05.2021, 10:24, Новости дня
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Взятие в плен шестерых армянских военных Азербайджаном можно расценивать как похищение, поскольку они были захвачены во время минирования приграничной линии с установкой предупредительных знаков, сообщил и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Хочу подчеркнуть, что армянские военнослужащие находились на суверенной территории Армении, они минировали приграничную линию и устанавливали предупредительные знаки не в диверсионных целях. Одно ясно, что это не пленение наших солдат – это похищение с территории Армении», – сообщил он, передает ТАСС.

Пашинян добавил, что Азербайджан напрямую угрожает территориальной целостности Армении и нарушает международное право. «Происходящие (на границе) инциденты свидетельствуют, что это не обычное явление, как пытаются представить власти Азербайджана. Эта прямая опасность, напрямую угрожающая территориальной целостности и суверенитету Армении», – сказал он.

В связи с этим политик сообщил о необходимости использования всех, в том числе международных, рычагов для урегулирования ситуации на границе с Азербайджаном. «Это является грубейшим нарушением международного права, и Армения должна использовать все, в том числе международные, рычаги для урегулирования ситуации», – сообщил Пашинян.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о взятии в плен шести армянских солдат. Ведомство выступило с утверждением, что военнослужащие пытались перейти границу двух стран и заминировать пути снабжения. Баку назвал переход границы армянскими военными провокацией.

В свою очередь минобороны Армении заявило, что шестеро военных были пленены, когда «проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области» на границе с Азербайджаном.



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