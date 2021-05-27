Генетические родители из Китая потребовали в суде Красноярска вернуть детей

Представитель 20 китайских семей подал иски в Центральный районный суд Красноярска с требованием вернуть генетическим родителям детей, изъятых в рамках уголовного дела об их торговле.

«27 мая в Центральный районный суд Красноярска подано первых 14 исков в интересах китайских генетических родителей о возвращении детей в биологически родные семьи. Предоставленные генетические экспертизы подтвердили родство на 99,9999%», – передает ТАСС слова представителя китайских семей, воспользовавшихся институтом суррогатного материнства в России, адвоката Игоря Трунова.

По его словам, с декабря 2020 года «дети разлучены с родителями и помещены в Красноярские специализированные детские дома».

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту торговли новорожденными детьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ). Были задержаны и заключены под стражу директор фирмы и двое его знакомых, супруга предпринимателя помещена под домашний арест.

Напомним, в феврале в Красноярске нашли предназначенных на продажу девятерых младенцев, правоохранители задержали четверых подозреваемых в преступлении. По предварительным данным следствия, в 2019 году 33-летний подозреваемый организовал деятельность по привлечению женщин, готовых выносить и рожать детей для продажи иностранцам. Злоумышленник также брался за оформление необходимых документов, позволяющих ему забирать новорожденных детей из роддомов.