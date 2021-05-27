Повышенная чувствительность к горькому вкусу может защищать от COVID-19



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Ученые проверили, влияет ли на риск заражения COVID-19 и последующее развитие тяжелой инфекции то, как люди ощущают горький вкус. Им пришла эта идея, поскольку ранее исследования показывали, что рецепторы горького вкуса играют роль в состоянии иммунитета полости носа и придаточных пазух. При стимулировании одного из этих рецепторов (T2R38) в ресничках слизистой оболочки носа вырабатывается оксид азота и усиливается очищение носа от патогенов. Оксид азота, в свою очередь, может подавлять размножение SARS-CoV-2. Именно полость носа – основные входные ворота в организм для коронавируса.

В исследовании приняли участие около 2000 человек со средним возрастом 46 лет. Каждому из них провели тесты на остроту ощущения вкуса до инфицирования коронавирусом, которое могло повлиять на обоняние и вкус.

Ученые условно разделили участников исследования на три группа: с повышенным, обычным и сниженным ощущением горького.

За время наблюдения 266 человек заболели COVID-19. Большая часть из них относилась к группе слабо ощущающих горечь. Им требовалось лечение в стационаре почти в 4 раза чаще, чем остальным участникам исследования. Среди заболевавших было лишь 5,6% людей, резко чувствующих горький вкус. Симптомы инфекции у них сохранялись в среднем около 5 дней, тогда как у тех, кто слабо чувствовал горькое, – 23 дня.

Люди, которые ощущали горький вкус умеренно (обычно), обычно переносили COVID-19 в легкой или среднетяжелой форме. Исключение составляли те, у кого были сопутствующие заболевания и участники старшего возраста.

По мнению авторов исследования, новые данные могут иметь практическое значение, в том числе, в определении приоритетов при вакцинации.

Доктор Анан Хирш (Alan Hirsch), директор Фонда исследования обоняния и вкуса в Чикаго, который не участвовал в исследовании, сказал, что людям полезно знать, как хорошо они чувствуют горький вкус. «Если вы не способны чувствовать горький вкус, вам нежно быть намного более осторожным, носить маску чаще, чтобы защитить себя от COVID-19», – прокомментировал исследования Хирш. Он добавил, что, к сожалению, люди обычно не знают, к какой группе они относятся. Доктор указал, что людям, которые сильно чувствуют горечь, горьким может казаться и сельдерей.