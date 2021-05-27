 

Ученые: Определенный фактор увеличивает риск гипертонии

27.05.2021, 10:18, Разное
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Ученые из Йельской школы медицины рассказали об определенном факторе, который способствует повышению давление. Он, в свою очередь, приводит к наступлению инсульта или же сердечных заболеваний.
По словам кардиолога Роберта Аттарана, в основном повышенным давлением страдают люди, имеющие лишний вес. В ходе проведения исследования исследователи выяснили, что избыточная масса тела стала причиной гипертонии у 28% женщин и 26% мужчин.

Лишний вес способствует тому, что сердцу приходится намного больше работать, чтобы кислород и кровь двигались по всему организму. В результате орган может испытать стресс.

Ожирение относится к тем факторам, которые можно предотвратить. Важно изменить рацион питания на более правильный и не забывать о физической активности.

Источник: www.eatthis.com



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