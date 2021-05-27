 

Экс-супруга Павла Мамаева сделала липосакцию, но жалеет деньги на коммуналку

27.05.2021, 10:18, Разное
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Алана Мамаева после развода заново строит свою личную жизнь, обустраивая жилье и даже сделав липосакцию. Однако бывшей супруге Павла Мамаева, по сведениям СМИ, жалеет деньги на оплату коммуналки.
Бывшая жена футболиста Павла Мамаева пытается построить заново свою личную жизнь. Перебравшись снова в столицу из Ростова-на-Дону вместе с сыном и дочкой, девушка обустраивает свое семейное гнездышко. При этом не забывает Алана Мамаева и о своей внешности, так, недавно СМИ рассказали о проведенной нею липосакции.

Чтобы привести тело в форму, экс-супруга футболиста клуба «Ростов» не пожалела потратить существенную сумму денег. Стоит отметить, что причиной развода пары стали вероятные измены Павла Мамаева с фотомоделью, с которой он познакомился в Испании. Причем найти доказательства романа удалось самой девушке, после чего она пояснила всем своим подписчикам в Instagram.

Теперь, став свободной женщиной, Мамаева снова в поиске любви. Но, найдя средства для корректировки внешности, она, как оказалось, не смогла выделить достаточных средств на оплату коммунальных услуг. Кроме того, общаясь с фолловерам в соцсетях, девушка пожаловалась на дороговизну ремонта своего жилья.

Источник: www.rostov.kp.ru



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