54-летний Филипп Киркоров рассказал о причинах сокрытия своей личной жизни

Филипп Киркоров ответил на вопросы поклонников относительно его творчества и личной жизни. Поп-король отечественного шоу-бизнеса рассказал, почему он скрывает подробности своих романтических увлечений.

Певец Филипп Киркоров вот уже многие годы является едва ли не самым завидным женихом России. Однако информацию о его личной жизни невозможно найти ни в одном из изданий или интернет-ресурсов. После развода с Аллой Пугачевой поп-король не только не женился, но и не был замечен в каких-либо любовных интригах или отношениях.

Сам артист в беседе с журналистами дал ответ на вопрос о причинах сокрытия им своей личной жизни от посторонних. С его слов, он не обязан рассказывать что-либо прессе или светской тусовке. Поэтому артист и далее не будет посвящать публику в какие-либо подробности своей личной жизни. Исполнитель шутливо охарактеризовал себя, иронично назвав «непарным шелкопрядом».

Несмотря на активный и креативный характер, участие во множестве мероприятий, в душе исполнитель все же предпочитает покой и семейный уют. Самыми важными людьми для него сейчас являются его дети, дочь Алла-Виктория и сын Мартин. Именно на них и направлена вся энергия и забота селебрити. Информацию же о вероятных романтических отношениях с актрисой Екатериной Гусевой и певицами Ани Лорак и Анастасией Стоцкой Филипп Киркоров не стал комментировать.

Источник: inforeactor.ru