В Госдуме считают “аморальным” заявление президента Польши о “ненормальной” РФ

“Заявление президента Польши аморально прежде всего перед своим народом, в семьях которого фашизм оставил неизгладимый след и который был спасен советским солдатом”, – сказала Яровая.

По ее мнению, представления Дуды о норме “сильно искажены” с точки зрения исторической правды, а РФ “всегда стоит на позициях мира”.

Контекст:

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения.

Дуда во время визита в Грузию отметил, что то, что Россия делала в Абзахии и Южной Осетии, она также совершила с украинскими Крымом и частью Донецкой и Луганской областей, которые сегодня оккупированы.

“Российские агрессивные имперские действия лишают людей возможности развития, отнимают нормальную жизнь, приводят к разрушению государств, – отметил президент Польши. – Россия – не нормальная страна, это не страна, которая ведет себя нормально. Это государство-агрессор, и это можно увидеть в таких местах”.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН на 10 февраля, за время конфликта на Донбассе погибло около 13 тыс. человек.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. Тогда часть Польши занял и Советский Союз. Под оккупацией СССР оказалось 52% территории Польши. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

19 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в начале Второй мировой войны войска СССР вошли на территорию Польши, когда польское правительство якобы утратило контроль над своими вооруженными силами. В министерстве иностранных дел Польши ответили, что эти слова являются “пропагандой эпохи сталинского тоталитаризма”.

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