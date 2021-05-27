 

“Боже, какая ты стройная”, “Фееричный результат!”. Джамала в ярком платье восхитила стройностью

27.05.2021, 10:16, Новости дня
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“Собраться на громкое светское мероприятие, покормить и успокоить детей – все done”, – подписала она фото. 

“Джа, какая работа над собой! Какой фееричный результат! Браво”, – прокомментировала публикацию украинская ведущая Маша Ефросинина.

“Боже, какая ты стройная”, – написала в комментариях ведущая Каролина Ашион.

“Молодчинка, вернула форму”, – отреагировали на фото поклонники.

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Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Контекст:

Джамала замужем за экономистом Бекиром Сулеймановым – пара зарегистрировала брак в апреле 2017 года. Супруги воспитывают двух сыновей – Эмира-Рахмана (2018) и Селима-Гирая( 2020).

Спустя восемь месяцев после родов, в январе 2021 года певица сообщила, что намерена сбросить 10 кг, чтобы вернуться в прежнюю форму. На тот момент вес артистки составлял 69 кг.

25 марта Джамала заявила, что похудела на 6 кг. О том, как питалась певица во время похудения, можно прочитать здесь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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