“Боже, какая ты стройная”, “Фееричный результат!”. Джамала в ярком платье восхитила стройностью
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“Собраться на громкое светское мероприятие, покормить и успокоить детей – все done”, – подписала она фото.
“Джа, какая работа над собой! Какой фееричный результат! Браво”, – прокомментировала публикацию украинская ведущая Маша Ефросинина.
“Боже, какая ты стройная”, – написала в комментариях ведущая Каролина Ашион.
“Молодчинка, вернула форму”, – отреагировали на фото поклонники.
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Контекст:
Джамала замужем за экономистом Бекиром Сулеймановым – пара зарегистрировала брак в апреле 2017 года. Супруги воспитывают двух сыновей – Эмира-Рахмана (2018) и Селима-Гирая( 2020).
Спустя восемь месяцев после родов, в январе 2021 года певица сообщила, что намерена сбросить 10 кг, чтобы вернуться в прежнюю форму. На тот момент вес артистки составлял 69 кг.
25 марта Джамала заявила, что похудела на 6 кг. О том, как питалась певица во время похудения, можно прочитать здесь.
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