Фильм украинского режиссера получил “Хрустального медведя” на Берлинале

Жюри отметило, что фильм Екатерины Горностай убедительно освещает различные важные темы, касающиеся молодежи.

“В фильме убедительно освещены самые разные важные темы, которые близки нам, молодым людям. Платоническая любовь, квир, солидарность и психологический стресс усиливают эффект фильма как подлинной истории взросления”, – отметило жюри конкурса.

Приз будет вручен на премьере фильма 9 июня в Freiluftkino Rehberge.

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“Стоп-Земля” – первый игровой фильм Горностай, сообщается в описании к трейлеру фильма на канале Госагентства Украины по вопросам кино в YouTube. Прежде режиссер занималась документальным кино.

Роли в фильме исполнили непрофессиональные актеры-подростки, с которыми режиссер работала в творческой лаборатории осенью 2019 года.

Лента создана компанией ESSE Production House при поддержке Госкино и Украинского культурного фонда. Отмечается, что фильм – полностью украинского производства. Его бюджет составил 25,7 млн грн, из них 80% профинансированы государством.

ВИДЕОВидео: Dergkino Ukraine / YouTube

Премьера фильма в Украине запланирована на вторую половину 2021 года, сообщал “Детектор медиа”.

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