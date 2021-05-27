 

Фильм украинского режиссера получил “Хрустального медведя” на Берлинале

27.05.2021, 10:16, Новости дня
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Жюри отметило, что фильм Екатерины Горностай убедительно освещает различные важные темы, касающиеся молодежи.

“В фильме убедительно освещены самые разные важные темы, которые близки нам, молодым людям. Платоническая любовь, квир, солидарность и психологический стресс усиливают эффект фильма как подлинной истории взросления”, – отметило жюри конкурса.

Приз будет вручен на премьере фильма 9 июня в Freiluftkino Rehberge.

https://www.facebook.com/berlinale/posts/10159301181408281

“Стоп-Земля” – первый игровой фильм Горностай, сообщается в описании к трейлеру фильма на канале Госагентства Украины по вопросам кино в YouTube. Прежде режиссер занималась документальным кино.

Роли в фильме исполнили непрофессиональные актеры-подростки, с которыми режиссер работала в творческой лаборатории осенью 2019 года.

Лента создана компанией ESSE Production House при поддержке Госкино и Украинского культурного фонда. Отмечается, что фильм – полностью украинского производства. Его бюджет составил 25,7 млн грн, из них 80% профинансированы государством. 

ВИДЕОВидео: Dergkino Ukraine / YouTube

Премьера фильма в Украине запланирована на вторую половину 2021 года, сообщал “Детектор медиа”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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