Мнение: Если нечто выглядит как утка

Проходить вакцинацию от коронавируса нового типа, вероятно, придется ежегодно, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в беседе с РИА «Новости».

Главный тезис сторонников нынешней вакханалии с карантинами, ограничениями и террором заключается в утверждении «Ковид — это не грипп. Это совершенно другое, более страшное и кошмарное».

Есть такая англоязычная поговорка: «…Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка…» С коронавирусом всё очень даже похоже. И даже очень похоже. Теперь вот и профилактика предлагается ровно та же, что и с вирусом гриппа — то есть, регулярная и сезонная.

При этом пока еще на официальном уровне слово «сезон» не произносится — это всё ещё табу. Так как после того, как оно прозвучит, вся эта ахинея насчет «волн» немедленно будет поставлена под сомнение. «Волна» – это амплитудный всплеск одного и того же события. «Сезон» – это уже периодизация аналогичных, но всё-таки разных, событий.

Фактически произошло то, о чем говорили нормальные врачи-вирусологи: коронавирус в силу естественных причин заместил вирус гриппа. Так же, кстати, как вирус гриппа в свое время (примерно в 70 годы) заместил бактерии, бывшие тогда основным источником пневмоний.

То есть — системно не изменилось ничего, изменилась лишь структура заболевания. Один элемент заменил другой, но в целом всё осталось как прежде. Конечно, изменились те или иные параметры заболевания, изменились балансы, нужно внести коррективы в имеющиеся методики профилактики и борьбы — но это нормальный рутинный рабочий процесс.

Проблема в чем? В том, что если признать всё это, то кто-то должен ответить за тот кошмар, который был устроен в течение прошлого года, и который продолжается и сейчас. По факту мы видим грандиозную и глобальную аферу, у которой есть цели, у которой (как и у любого преступления) есть организаторы, заказчики, исполнители. Есть место, время, способ и средства совершения преступления против человечества со стороны правящих элит. По факту они преступники, совершившие массовое убийство своими действиями. Счет жертв идет на миллионы — это те, кого убил не сам ковид, а борьба с ним. Плюс те, кого убили и убивают последствия этой борьбы — в первую очередь речь идет о резком обнищании огромного числа людей и возможном грядущем голоде.

И российское руководство поголовно — в числе этих преступников. Кто-то на первых ролях, кто-то пособничал, кто-то просто стоял на шухере и отвлекал внимание. Но все они — преступники, которых хоть сейчас можно обвинять в геноциде.

Понятно, что всю мировую элиту привлечь и покарать нереально. Да и не наше это дело — пусть со своими упырями они разбираются там сами. Но то, что отечественные преступники должны понести наказание, и именно здесь, в России — факт.

Когда эта власть сгинет, как морок, к перечню преступлений этого режима необходимо будет добавить полновесную главу о событиях 20-21 года. И отмерить каждому причастному полной мерой. Хотя бы для того, чтобы у будущих не возникло и тени сомнения, что отвечать за массовое убийство людей придется. Рано или поздно.

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