Нюша призналась, как на самом деле зовут ее дочь Симбу

Певица Нюша впервые стала матерью в ноябре 2018 года, а впервые показала дочь и озвучила ее имя с обложки журнала HELLO!. Певица и ее муж Игорь Сивов назвали свою дочь Симбой. Девочке уже два с половиной года, но только сейчас артистка призналась – у малышки на самом деле двойное имя. В беседе с Сашей Спилберг для YouTube-шоу Нюша призналась: ее дочь зовут Симба-Серафима, но они с супругом уже привыкли называть ее просто Симбой.

Первое время мы не афишировали эту историю. Вообще, на самом деле она у нас Серафима-Симба. Это двойное имя через “тире”. Ласковый вариант? Здесь уже как нравится. Мы ее зовем Симбусей, Симбочкой,

– рассказала Нюша. Также она призналась, что они с Игорем ждали такой реакции от общества, когда решили рассказать, как зовут их дочь:

Когда мы называли так свою дочь, то прекрасно понимали, что будут разные мнения на этот счет. Но для нас важно только наше мнение. Как мы решили, естественно, так и будет.

Хотя в интервью для HELLO! чуть больше двух лет назад молодые родители говорили, что по паспорту их дочь записана как Симба. Полную версию интервью читайте здесь.

Нюша и Игорь Сивов с дочерью

Напомним, Нюша и Игорь объявили о скором прибавлении в семье 29 мая 2018 года, а поженились летом 2017-го на Мальдивах. Историей своих отношений пара поделилась с HELLO!.

Наша первая встреча случилась в рабочей обстановке, когда я приехала выступать в Казань. А Игорь занимался там проведением крупных мероприятий и в том числе помогал с организацией моего концерта. Думаю, это была любовь с первого взгляда,- вспоминала Нюша день знакомства в интервью.