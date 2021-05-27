Официально: Крис Нот появится в продолжении “Секса в большом городе”

В день премьеры специального выпуска сериала “Друзья” появились новые подробности другого всеми любимого сериала нулевых – исполнительный продюсер сериала “Секс в большом городе” Майкл Патрик Кинг в беседе со СМИ подтвердил, что главный мужчина в жизни главной героини Кэри Брэдшоу все же появится в продолжении культового сериала.

Я очень взволнован и рад снова поработать с Крисом Нотом в And Just Like That… Как бы мы сделали новую главу “Секса в большом городе” без Мистера Бига? – приводит его слова издание Mirror.

Напомним, сердца поклонников сериала были разбиты в середине февраля этого года, когда СМИ сообщили, что в съемках не будут задействованы главные мужчины героинь – возлюбленный Кэрри Брэдшоу, мистер Биг, в исполнении Криса Нота и муж Миранды Хоббс, Стив Брэди, в исполнении Дэвида Эйденберга. Впрочем, появление Дэвида в проекте может еще подтвердиться – его представитель тогда заявил изданию Page Six, что переговоры еще идут. А вот полюбившейся многим героини Саманты Джонс фанаты в продолжении франшизы точно не увидят.

Крис Нот и Сара Джессика Паркер

Среди тех, кто еще подтвердил свое участие в съемках, актер Джон Корбетт – его персонаж Эйдан, экс-возлюбленный Кэри, появится в нескольких эпиходах шоу. А неделю назад стало известно о новом персонаже, который, как обещают продюсеры, украсит сериал. Согласно официальному синопсису, героя зовут Че Диас, он ведет популярный подкаст, постоянным гостем которого станет Кэрри. По описанию персонаж “забавный и не является сторонником какого-либо гендерного выражения”. То есть впервые в истории культового сериала на экране появится небинарный герой, человек, который не чувствует себя ни мужчиной, ни женщиной, и предпочитает, чтоб его называли нейтральным “они”. Ответственную роль квир-комика доверили актрисе Саре Рамирес.

О том, что “Секс в большом городе” возвращается, стало известно в начале января, когда Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис представили первый тизер продолжения сериала. Он состоит из кадров Нью-Йорка, где и проходит действие, а также записи в стиле Кэрри Брэдшоу – And Just Like That (“История продолжается…”). Известно, что новые серии будут посвящены отношениям Кэрри, Шарлотты и Миранды, но уже как жительниц Манхэттена в возрасте 50 лет. Проект будет состоять из десяти получасовых эпизодов, съемки начнутся весной 2021 года.

Будет интересно посмотреть, где и на каком этапе находятся героини, как на них повлияли изменения в обществе. У Миранды и Шарлотты дети уже подростки, а Кэрри пытается справиться с вызовами времени: зрители узнают, как она будет вести социальные сети, в какое русло направит свою карьеру… А еще это про возрождение Нью-Йорка,

— сказала Сара Джессика Паркер, скрыв подробности сюжета.