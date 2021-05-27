 

В России осудили домохозяйку за мытьё посуды святой водой

27.05.2021, 9:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила приговорил 28-летнюю Зинаиду Григорьеву к 100 часам исправительных работ и штрафу в размере 100 тысяч рублей за использование освящённой воды для мытья грязной посуды.

«Следствием были представлены доказательства, что 15 февраля 2021 года подсудимая Григорьева, находясь в здравом уме и твёрдой памяти, использовала 10 литров воды, которую ранее приобрела в одном из православных храмов Нижнего Тагила. Чётко осознавая, что данная продукция предназначена исключительно для совершения таинства водоосвящения и применения в иных религиозных целях, Григорьева использовала святую воду в бытовых целях, в том числе для мытья посуды. Данные действия были квалифицированы судом как оскорбления чувств православных верующих. Учитывая, что у подсудимой на иждивении находится трое малолетних детей, было принято решение назначить ей наказание в виде штрафа и исправительных работ», — заявили в пресс-службе суда.

Исправительные работы осуждённой разрешили отбывать в храмах РПЦ Нижнего Тагила. 

«Мы рады, что судья приняла поистине соломоново решение. И святотатство пресекла, и дети остались вместе с матерью. Я глубоко убеждён, что проведя 100 часов в церковных приходах за тяжёлым, но благородным трудом по уборке территории, раба Божья Зинаида одумается и встанет на путь исправления», — прокомментировал решение суда настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора отец Владимир.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.02 / Мнение: Нормативные автодороги в России, летающее такси и дискриминатор Маск

28.01 / Опровержение

01.01 / Мнение: Чем социальный контракт лучше базового дохода?

24.11 / В Киеве умоляют Путина спасти Зеленского

21.07 / Ученые нашли связь между болезнями десен и раком

18.01 / Медики рассказали, кому нельзя нырять в прорубь на Крещение

19.12 / Судебная система против народа России

09.02 / «Пивной живот» появляется не от пива. А от чего?

05.02 / Во Львове облили краской памятник Бандере

17.03 / Мнение: Сожжение памятника Воину-Освободителю в Татарстане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика