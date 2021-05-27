В России осудили домохозяйку за мытьё посуды святой водой

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила приговорил 28-летнюю Зинаиду Григорьеву к 100 часам исправительных работ и штрафу в размере 100 тысяч рублей за использование освящённой воды для мытья грязной посуды.

«Следствием были представлены доказательства, что 15 февраля 2021 года подсудимая Григорьева, находясь в здравом уме и твёрдой памяти, использовала 10 литров воды, которую ранее приобрела в одном из православных храмов Нижнего Тагила. Чётко осознавая, что данная продукция предназначена исключительно для совершения таинства водоосвящения и применения в иных религиозных целях, Григорьева использовала святую воду в бытовых целях, в том числе для мытья посуды. Данные действия были квалифицированы судом как оскорбления чувств православных верующих. Учитывая, что у подсудимой на иждивении находится трое малолетних детей, было принято решение назначить ей наказание в виде штрафа и исправительных работ», — заявили в пресс-службе суда.

Исправительные работы осуждённой разрешили отбывать в храмах РПЦ Нижнего Тагила.

«Мы рады, что судья приняла поистине соломоново решение. И святотатство пресекла, и дети остались вместе с матерью. Я глубоко убеждён, что проведя 100 часов в церковных приходах за тяжёлым, но благородным трудом по уборке территории, раба Божья Зинаида одумается и встанет на путь исправления», — прокомментировал решение суда настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора отец Владимир.