Mercedes-Benz GLA 2021 года — Почему вы должны его покупать?

Совершенно новый GLA прибыл в страну с четырьмя различными вариантами, а его начальная цена начинается с 42,10 рупий (бывший выставочный зал). Такой ценник делает его самым доступным внедорожником Mercedes-Benz в Индии. Однако, если вы еще не зарезервировали GLA, мы поможем вам решить, стоит ли он этих денег.

Что в этом хорошего?

Mercedes-Benz всегда славился производством одних из лучших в мире роскошных автомобилей, олицетворяющих роскошный образ жизни. Совершенно новый GLA — это не только глоток свежего воздуха, но и GLC или GLE на каждый дюйм.

Это обновление до второго поколения внесло некоторые радикальные изменения в габаритные размеры, интерьер и характеристики GLA. Автомобиль также получает все навороты, которые можно найти в C-Class, E-Class и им подобных.

Внешний вид внедорожника со свежим лицом соответствует современной философии дизайна бренда. Новая решетка радиатора с высокопроизводительными светодиодными фарами оснащена новыми адаптивными светодиодными задними фонарями. Точно так же GLA 200 и 220d оснащены набором модернизированных легкосплавных колес, тогда как GLA 220d 4Matic получает 19-дюймовые колеса AMG.

Внутри кабина напоминает другие автомобили Mercedes-Benz и оснащена множеством функций. Роскошный интерьер полностью отделан искусственной кожей Artico в двух цветовых вариантах — Macchiato Beige и Black. Между тем, GLA 220d 4Matic оснащается исключительно чехлами сидений из кожи и микрофибры, которые являются частью комплекта для стилизации AMG. Кроме того, есть два 10,25-дюймовых дисплея MBUX, многофункциональное рулевое колесо, обтянутое кожей Nappa, электрический ассистент для передних сидений с функцией памяти и подставка для беспроводной зарядки.

Mercedes-Benz предлагает широкие возможности в GLA, такие как панорамный люк на крыше, двухзонный климат-контроль с пыльцой, углем и фильтром HEPA, семь подушек безопасности, 64 цвета внешнего освещения, Pre-Safe, активные тормоза, активный капот, дверь багажного отделения с электроприводом и помощь при внимании.

Короче говоря, GLA — это современный и компактный внедорожник премиум-класса, который вы хотели бы использовать для повседневных поездок. У него море возможностей и мощный дизельный двигатель на бумаге, которые сделают ваши поездки очень приятными. Если у вас дома уже есть шикарный автомобиль побольше, этот GLA может стать вашим ежедневным водителем. Кроме того, будучи внедорожником, GLA легко справлялся с пресловутыми лежачими полицейскими и выбоинами.

Что не так хорошо?

Хотя нынешнее поколение GLA является автомобилем следующего уровня и предлагает множество функций во всех вариантах, GLA 220d 4Matic стоит руку и ногу только за несколько дополнительных функций. Эта модель просто получает систему полного привода 4Matic, внедорожный инженерный пакет, 19-дюймовые легкосплавные диски, другое рулевое управление и обивку сидений. Возможно, дело не в табакерстве — по цене.

При этом мы еще не ездили на машине из-за блокировки. Однако, если вам интересно посмотреть и прочитать наш исчерпывающий обзор совершенно новой GLA, пожалуйста, подпишитесь на нас в наших социальных сетях.

Какой вариант купить?

Если ежедневное вождение автомобиля доставляет вам удовольствие, и вы также наслаждаетесь поездками на отдых или в отпуск, вам следует выбрать GLA 220d. Причина в том, что, во-первых, он всего на тысячу тысяч больше, чем GLA 200, а во-вторых, его двигатель работает гораздо более захватывающе. приводов, в частности, на 26 л.с. / 150 Нм больше мощности и крутящего момента, чем у GLA 200.

GLA 220d также на 3 лакха дешевле, чем GLA 220d 4Matic. Полный привод 4Matic обеспечивает необходимый крутящий момент на все четыре колеса на скользкой или мокрой поверхности, обычно он передает всю мощность только на переднюю ось.