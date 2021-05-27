Кроссовер Toyota Highlander получил «бронзовую» версию

Японский бренд Toyota сообщил о подготовке к выходу новой версии кроссовера Highlander, в названии которого появится приставка Bronze Edition.

Приобрести данную модификацию станет возможным в комплектациях XLE и Limited. Главным отличием паркетника указывают колесные диски в бронозовом оттенке. В салоне также применят вставки с аналогичным цветом оформления, а также фирменную прострочку на креслах. Также указано, что новый кроссовер в версии Bronze Edition получит исключительно гибридную установку с 2,5-литровым двигателем и электромотором при суммарной мощности 246 л.с.

Покупателям на американском рынке кроссовер доступен с полным или передним приводом. В компании анонсировали, что продажи модификации Bronze Edition начнутся уже к осени текущего года.