В Германии замечен новый универсал BMW M3 Touring
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Фотошпионам удалось запечатлеть тестовые испытания нового универсала BMW M3 Touring.
Данный автомобиль обнаружили на немецких дорогах. Кузов сохранил плотный защитный камуфляж, однако можно рассмотреть фальшрешетку радиатора, а также увеличенный передний бампер, который устанавливается в актуальном поколении М3. Эксперты предполагают, что автомобиль получит задний привод, а также модификацию с полным приводом.
Под капотом установили 3-литровый турбированный агрегат с мощностью 503 л.с. Кроме того, официальная премьера версии BMW M3 Touring состоится в следующем году. В актуальной генерации автомобиль оснащается 450-сильным двигателем. Производство улучшенной модели начнется на немецком предприятии.
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