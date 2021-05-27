 

В Германии замечен новый универсал BMW M3 Touring

27.05.2021, 9:28, Новости дня
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Фотошпионам удалось запечатлеть тестовые испытания нового универсала BMW M3 Touring.

Данный автомобиль обнаружили на немецких дорогах. Кузов сохранил плотный защитный камуфляж, однако можно рассмотреть фальшрешетку радиатора, а также увеличенный передний бампер, который устанавливается в актуальном поколении М3. Эксперты предполагают, что автомобиль получит задний привод, а также модификацию с полным приводом.

Под капотом установили 3-литровый турбированный агрегат с мощностью 503 л.с. Кроме того, официальная премьера версии BMW M3 Touring состоится в следующем году. В актуальной генерации автомобиль оснащается 450-сильным двигателем. Производство улучшенной модели начнется на немецком предприятии.



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