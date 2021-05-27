В Германии замечен новый универсал BMW M3 Touring

Фотошпионам удалось запечатлеть тестовые испытания нового универсала BMW M3 Touring.

Данный автомобиль обнаружили на немецких дорогах. Кузов сохранил плотный защитный камуфляж, однако можно рассмотреть фальшрешетку радиатора, а также увеличенный передний бампер, который устанавливается в актуальном поколении М3. Эксперты предполагают, что автомобиль получит задний привод, а также модификацию с полным приводом.

Под капотом установили 3-литровый турбированный агрегат с мощностью 503 л.с. Кроме того, официальная премьера версии BMW M3 Touring состоится в следующем году. В актуальной генерации автомобиль оснащается 450-сильным двигателем. Производство улучшенной модели начнется на немецком предприятии.