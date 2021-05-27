Голикова потребовала усилить меры безопасности в пунктах проведения ЕГЭ

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила усилить меры безопасности в пунктах проведения ЕГЭ в свете трагедии в Казани, сообщили в ее секретариате.

Вице-премьер провела селекторное совещание с регионами, где обсуждались вопросы организации и проведения единого государственного экзамена в 2021 году.

«В свете последних трагических событий в Казани необходимо усилить меры по обеспечению безопасности пребывания в пунктах проведения экзаменов как обучающихся, так и организаторов», – передает РИА «Новости»слова вице-премьера.

Она также отметила, что всего в 2021 году свыше 300 тысяч человек будут задействованы в качестве кадров для организации ЕГЭ непосредственно в пунктах проведения экзаменов. Вице-премьер также подчеркнула, что экзамены должны пройти без сбоев и с учетом всех мер безопасности.

«Особое внимание необходимо обратить на соблюдение санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и норм, принятие всех необходимых мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора по профилактическим мероприятиям», – уточнила она.

Голикова также назвала регионы, которые успешно справляются с поставленными задачами как на подготовительном этапе, так и в период проведения ЕГЭ. Лидером в части организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ в 2020 году стали Ленинградская и Орловская области. Высокий уровень проведения экзаменов отмечен также в Вологодской области и Алтайском крае. Анализ участия этих регионов в подготовке экзаменационной кампании 2021 года также показал отсутствие каких-либо нареканий и замечаний.

«В этом году сдавать ЕГЭ планируют свыше 724 тыс. человек, что почти на 11 тысяч человек больше, чем в 2020 году. Из них более 629 тыс. человек – выпускники текущего года, что на 9 тыс. человек больше, чем в прошлом году», – сказала Голикова.

Вице-премьер также отметила, что экзамены по информатике и информационно-коммуникационным технологиям впервые пройдут с использованием компьютеров. Для минимизации рисков возможных сбоев в ходе экзаменов Рособрнадзором проведены всероссийские апробации с участием обучающихся. Тренировки прошли без сбоев.

Экзамены в этом году пройдут в традиционный период, однако ввиду сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки первоочередной задачей остается сохранение здоровья всех участников и организаторов этих событий, напоминал Голикова.

Она подчеркнула, что проведение экзаменационной кампании, как и в предыдущем году, будет осуществляться в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, среди них – термометрия на входе в пункт проведения экзамена, социальное дистанцирование, оснащение пунктов проведения необходимым оборудованием и достаточным количеством средств индивидуальной защиты для специалистов, задействованных в проведении ЕГЭ, а также обеспечение пунктов оборудованием для обеззараживания.

Ранее в Рособрнадзоре выразили надежду на сдачу ЕГЭ всеми выпускниками в 2022 году.