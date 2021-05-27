Границу Крыма назвали одной из самых укрепленных в России

Крымский участок границы выступает приоритетом деятельности погранслужбы ФСБ России, сейчас он один из самых укрепленных в стране, сообщил первый замдиректора ФСБ – руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.

«Безусловно, крымский участок остается приоритетным по всем направлениям деятельности Пограничной службы ФСБ России. В настоящий момент по уровню обустроенности и оснащенности данный участок сухопутной границы РФ является одним из наиболее укрепленных. Именно здесь апробируются все новые и перспективные средства вооружения пограничной деятельности», – передает РИА «Новости» слова Кулишова.

Он подчеркнул, что Погранслужба приняла исчерпывающие меры по созданию современной пограничной инфраструктуры, позволяющей выявлять и нейтрализовывать все существующие и возможные угрозы в пограничной сфере.

Ранее в четверг Кулишов рассказал, что Погранслужба ФСБ РФ в последнее время фиксирует увеличение числа полетов украинских дронов у российской границы.