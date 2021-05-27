Минобороны анонсировало показ новейшего бронеавтомобиля спецназа «Тайфун»

На международном военно-техническом форуме «Армия-2021» в Забайкальском крае, на главной площадке мероприятия в парке Победы Читы военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) впервые продемонстрируют новейший бронеавтомобиль «Тайфун», поступивший на вооружение подразделения спецназначения, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве сообщили, что посетители форума смогут ознакомиться с техническими характеристиками новейшего бронеавтомобиля, а также оценить возможности новейшего образца в ходе динамического показа.

«Помимо этого, в рамках демонстрации вооружения и военной техники гости масштабного мероприятия смогут посетить выставки с показом исторической техники и стрелкового оружия, боевой экипировки и современных приборов наблюдения, авиационных средств и беспилотных летательных аппаратов, современных образцов военной техники и технических средств состоящих на вооружении соединений и воинских частей ВВО», – передает официальный сайт Минобороны сообщение пресс-службы.

Всего на тематических площадках военно-технического форума будет представлено свыше 100 образцов вооружения, включая авиационную технику и образцы не так давно поступившие в воинские части ВВО, дислоцированные в Забайкальском крае.

Напомним, в августе 2020 года российский бронеавтомобиль «Тайфун-ПВО», оснащенный переносными зенитными ракетными комплексами, впервые представили публике на форуме «Армия-2020».