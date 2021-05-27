 

Врач Турова назвала последствия ежедневного употребления продуктов с ГМО

27.05.2021, 9:20, Разное
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Врач-генетик Людмила Турова назвала последствия ежедневного потребления продуктов с ГМО. Как показывают результаты проведенных исследований, с человеком, у которого они будут присутствовать в рационе, ничего не произойдет.
В мире уже давно продаются продукты с ГМО. Турова заявила, что их можно есть без опаски. Речь идет об очень дорогостоящем процессе, который еще не скоро будет осуществляться в РФ. Для создания ГМО-продукта нужен огромный штат ученых и немалые денежные средства.

Например, научные сотрудники решили поменять ген картофеля, чтобы для определенных насекомых-вредителей он был не привлекателен. В результате изменится запах овоща, но это никак не отразится на организме человека.

Источник: clutch.net.ua



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