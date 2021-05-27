Диетологи назвали помогающие сбросить вес продукты питания

Диетологи из США назвали продукты, которые помогают в процессе похудения. По их словам, необходимо включить в рацион бобы, нут, чечевицу.

Бобовые приводят к постепенному сокращению веса даже при отсутствии ограничений в потребленных калориях. При похудении следует включить в рацион авокадо. В продукте содержатся полезные жиры, которые обеспечивают чувство сытости на долгое время.

Худеющим также необходимо есть клубнику. Данная ягода богата флавоноидами, которые способствуют поддержанию здоровой массы тела. В рационе также должны присутствовать яйца, грецкие орехи, йогурт, фисташки, арахис, сывороточный протеин, чай.

Еще один диетолог Рейчел Пол назвал простой способ, как сделать повседневный рацион более сбалансированным. Чтобы снизить количество потребляемых калорий, нужно половину тарелки заполнить свежими овощами. Остаток пищи равномерно делится между белками и углеводами.

Источник: www.eatthis.com