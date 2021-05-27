 

Виктория Боня показала стройную фигуру после пяти дней голодания

27.05.2021, 9:20, Разное
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Экс-участница проекта «Дом-2» Виктория Боня похвасталась стройной фигурой в обтягивающем платье. Она рассказала, что с целью похудения пять дней голодала на травах и воде.
Еще две недели назад Виктория Боня имела несколько лишних килограммов. В целом ей очень тяжело набрать вес, но во время карантина ее масса тела составила 60 килограммов. Каждый год знаменитость пьет травы и воду, чтобы очистить печень. После данной процедуры Боня потеряла несколько килограммов, поэтому считает себя похожей на 16-летнего подростка.

По словам экс-участницы проекта «Дом-2», теперь на набор веса уйдут месяцы. Боня спросила у поклонников, с какой массой тела она им больше нравится. В комментариях многие пришли к выводу, что знаменитости лучше оставаться худой.

На новом фото Боня предстала в шикарном образе. Она надела обтягивающее платье бежевого цвета, которое позволило рассмотреть ее плоский живот. Образ был завершен ярким макияжем в тон наряду.



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