 

Милованов вызвал Бутусова на “интеллектуальную дуэль”. В секундантах – Сакварелидзе, Трепак и Холодницкий

27.05.2021, 9:18, Новости дня
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“В старые времена за это вызывали на дуэль и стрелялись. Сегодня времена вегетарианские, поэтому я вызываю Бутусова на интеллектуальную дуэль – дебаты”, – написал политик. 

Согласно предложению Милованова, если выиграет Бутусов, они вдвоем идут в НАБУ – Бутусов пишет заявление, а Милованов дает показания.

“Если взятки нет и Бутусов проигрывает дуэль (а я уверен, что так и будет, потому что правда за мной), то Бутусов на камеры отжимается от пола (чисто без рисовки) 20 раз и громко говорит “Я крикуха и еропка”, – предложил Милованов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2015877365248102&id=100004775745586

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин предложил провести дебаты политической команды Офиса президента против представителей гражданского общества. Сам он готов дискутировать с замглавы ОП Олегом Татаровым, подозреваемым в коррупции.

Бутусов поддержал расширение формата и сообщил, что бывшие заместители генпрокурора Давид Сакварелидзе, Виктор Трепак и бывший руководитель САП Назар Холодницкий “согласились выступить секундантами”.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5779563448750570

Скриншот: Юрій Бутусов / Facebook

Милованов попросил быть “секундантом” бывшего топ-менеджера “Нафтогазу” Андрея Фаворова. Он также отметил, что намерен подать на Бутусова в суд за клевету. 

Контекст:

20 мая предприятие “Спецтехноэкспорт”, которое входит в концерн “Укроборонпром”, заказало у КШЭ исследование стоимостью 1,68 млн грн, информация об этом появилась в системе ProZorro. Контракт был заключен за день до того, как президент Украины Владимир Зеленский ввел Милованова в состав наблюдательного совета “Укроборонпрома”.

“Школа Милованова получила взятку в 1,68 млн грн от “Укроборонпрома” в день назначения Милованова членом наблюдательного совета “Укроборонпрома”. Открытое коррупционное преступление и конфликт интересов для НАБУ, особенно возмутительное из-за того, что Милованов и директор “Укроборонпрома” Юрий Гусев смеют оправдывать эту аферу”, – охарактеризовал ситуацию 26 мая Бутусов. Он попросил комитет по обороне Верховной Рады и НАБУ дать оценку этим действиям, а также опубликовать тему исследования.

Милованов в эфире “24 канала” заявил, что Киевская школа экономики получила деньги в рамках процедуры, которая длилась несколько месяцев. По его словам, “Укроборонпром” обратился в прокуратуру и НАБУ для аудита процедуры, чтобы доказать, что она прошла без нарушений. Также Милованов рассказал, что КШЭ часто сотрудничает с “Укроборонпромом”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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