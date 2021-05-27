 

В РФ предложили запретить продажу самогонных аппаратов

27.05.2021, 9:18, Новости дня
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Отмечается, что жесткое регулирование продажи самогонных аппаратов необходимо в рамках мер по борьбе с нелегальным алкогольным рынком в РФ.

В докладе подчеркивается, что россияне все больше интересуются покупкой самогонных аппаратов. Так, в прошлом году в одном из российских поисковиков было зафиксировано 1,6 млн запросов на покупку самогонных аппаратов – это на треть больше показателя 2019 года.

Авторы документа указали, что “кустарно произведенный самогон зачастую выпускается для продажи, а не использования для личных нужд”, а качество продукции никак не контролируется.

Контекст:

В РФ разрешено производство самогона в любых количествах для личного употребления.

Согласно докладу о состоянии российского рынка подакцизных товаров, подготовленному аппаратом бизнес-омбудсмена РФ, покупкой самогонных аппаратов больше всего интересуются жители Липецкой, Воронежской и Тульской областей, Хакасии, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Чукотки, пишет “РИА Новости”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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