Девушку Протасевича признали политзаключенной

Список пополнили еще несколько человек: Александр Храпко, Игорь Винокуров, несовершеннолетние Эдуард Кудынюк и Александр Винярский.

“Мы оцениваем преследование Александра Храпко, Игоря Винокурова, Эдуарда Кудынюка, Александра Винярского, Софии Сапега, которые были лишены свободы и обвинены по ч. 2 ст. 293 УК (“Массовые беспорядки”) и по ч. 1 ст. 342 УК (“Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок”), как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента Беларуси и признаем их политическими заключенными”, – заявили правозащитники.

Они требуют у властей страны освободить всех политузников и прекратить их преследование.

Протасевича признали политзаключенным 24 мая. По состоянию на 27 мая в Беларуси политическими заключенными признан 426 человек, сообщил правозащитный центр. Большинство из них попало под уголовное преследование после президентских выборов, состоявшихся 9 августа 2020 года.

Контекст:

Сапегу задержали в Беларуси 23 мая вместе с Протасевичем. 25 мая ее арестовали на два месяца. Официальное обвинение ей пока не предъявили. Ее подозревают “в совершении уголовно наказуемого деяния”. Содержать Сапегу решили в следственном изоляторе Комитета госбезопасности Беларуси.

МИД РФ 24 мая направил в МИД Беларуси ноту с запросом о подтверждении задержания гражданки России и предоставлении консульского доступа к ней. Российский консул встретился с родителями Сапеги и “рекомендовал адвоката с богатым опытом защиты прав российских граждан”.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Сапега подозревается в Беларуси в нескольких преступлениях. В каких именно, пока официально не сообщали.

“Новая газета” написала, что Сапеге инкриминируют организацию массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. В случае перевода Сапеги в статус обвиняемой ей грозит до 15 лет колонии.

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