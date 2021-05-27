 

Иностранцы не могут покинуть Беларусь из-за отмены авиарейсов – Госпогранкомитет Беларуси

27.05.2021, 9:18, Новости дня
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Отмечается, что в Государственный пограничный комитет и территориальные органы пограничной службы поступает значительное количество обращений иностранных граждан об их возвращении к месту постоянного жительства.

“Большинство вопросов связаны с отменой авиарейсов рядом авиаперевозчиков, а также введением иностранными государствами запрета на полеты через воздушное пространство Республики Беларусь”, – говорится в сообщении.

Белорусские пограничники подчеркивают, что вопросы возвращения иностранцев домой находятся “вне компетенции органов пограничной службы”.

“В связи со сложившейся ситуацией Госпогранкомитет рекомендует иностранным гражданам для решения проблем, связанных с возвращением домой, обращаться в дипломатические представительства и консульские учреждения своих стран”, – заявили в ведомстве.

Контекст:

Европейский совет 24 мая призвал запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран. Главы стран Евросоюза 25 мая договорились о расширении санкций против Беларуси и решили запретить белорусским авиакомпаниям пользоваться европейским воздушным пространством.

Лидеры ЕС решили ввести ограничения после того, как истребитель белорусских ВВС 23 мая по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят “для сопровождения” самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки в Минске стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).

Белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали оппозиционного журналиста, сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

Протасевич вечером 24 мая записал видео, в котором сказал, что находится в СИЗО №1 в Минске и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения. 

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Кабинет Министров Украины принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая. МИД Беларуси направил Украине ноту протеста из-за этого “возмутительного решения”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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