“Какая красавица! Какие дети!”, “Алла обворожительна!”. Орбакайте обнародовала новые фото празднования своего юбилея

“Мой праздник! Мой май! Мое счастье!” – написала она.

На фото певица запечатлена с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, своей мамой, певицей Аллой Пугачевой и ее супругом, шоуменом Максимом Галкиным, а также со своими сыновьями Дени Байсаровым и Никитой Пресняковым.

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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Подписчики отреагировали на пост.

“Алла обворожительна!” – отметил lyazzatrustem.

“Какая красавица! Какие дети! С юбилеем, дорогая Кристина!” – написала natalyaz396.

Контекст:

Кристина Орбакайте и Михаил Земцов поженились в 2005 году. У них есть дочь Клавдия (2012).

У Орбакайте также есть сыновья от предыдущих отношений. Дени (1998) – от брака с российским бизнесменом Русланом Байсаровым. Никиту (1991) Орбакайте родила в отношениях с российским певцом Владимиром Пресняковым.

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