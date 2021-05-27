 

Действительно в больнице: раскрыты подробности состояния Киркорова

27.05.2021, 8:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Накануне в ряде СМИ появилась тревожная новость о госпитализации пожилого родителя короля российской поп-музыки. Сообщалось, что мужчина был доставлен в больницу из-за серьезных проблем с сердцем. Тогда журналисты связались с самим Филиппом Киркоровым, который опроверг информацию о госпитализации отца и заявил, что тот находится на даче.

Однако позже родственники артиста все же подтвердили, что Бедрос Киркоров в настоящее время все же пребывает больнице. При этом близкие исполнителя стали отрицать информацию о том, Бедрос был доставлен в медучреждение в экстренном порядке. По их словам, артист чувствует себя хорошо и проблем с сердцем у него нет, а в больницу он приехал сам для обследования, которое он проходит периодически для предотвращения проблем со здоровьем в своем почтенном возрасте. Поэтому нынешняя госпитализация носит лишь плановый характер – об этом близкие артиста сообщили “КП”.

Для своего уважаемого возраста Бедрос Киркоров обладает довольно крепким здоровьем. Отец звезды в прошлом году стойко перенес коронавирус, несмотря на все опасения родственников и фанатов. Даже спустя несколько месяцев в крови мужчины осталось достаточно антител, что позволяет ему без страха посещать светские мероприятия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.12 / «Какие деньги, если ты просто ерундой занимался?»

25.05 / Минтруд рассказал россиянам о способе получить новую выплату

27.09 / Мнение: Как в Беларуси диктатор с трона свалился…

05.07 / Коллеги думают, что Павел Прилучный уехал на море с Мирославой Карпович

14.09 / Сын Валерии Арсений Шульгин о знакомстве с женой: “Если бы мне рассказали такую историю, не поверил бы”

01.09 / Мнение: Гусейнова уволили из ВШЭ

26.02 / Что почитать: 5 романов Виктора Гюго для последних зимних вечеров

07.09 / На стройке в Подмосковье нашли взрывчатку

25.05 / Обращение строптивых

14.01 / Папа Римский отпустил все грехи Алексею Навальному – «Он чист и перед Богом, и перед земными властями»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика