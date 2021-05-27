Действительно в больнице: раскрыты подробности состояния Киркорова

Накануне в ряде СМИ появилась тревожная новость о госпитализации пожилого родителя короля российской поп-музыки. Сообщалось, что мужчина был доставлен в больницу из-за серьезных проблем с сердцем. Тогда журналисты связались с самим Филиппом Киркоровым, который опроверг информацию о госпитализации отца и заявил, что тот находится на даче.

Однако позже родственники артиста все же подтвердили, что Бедрос Киркоров в настоящее время все же пребывает больнице. При этом близкие исполнителя стали отрицать информацию о том, Бедрос был доставлен в медучреждение в экстренном порядке. По их словам, артист чувствует себя хорошо и проблем с сердцем у него нет, а в больницу он приехал сам для обследования, которое он проходит периодически для предотвращения проблем со здоровьем в своем почтенном возрасте. Поэтому нынешняя госпитализация носит лишь плановый характер – об этом близкие артиста сообщили “КП”.

Для своего уважаемого возраста Бедрос Киркоров обладает довольно крепким здоровьем. Отец звезды в прошлом году стойко перенес коронавирус, несмотря на все опасения родственников и фанатов. Даже спустя несколько месяцев в крови мужчины осталось достаточно антител, что позволяет ему без страха посещать светские мероприятия.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)