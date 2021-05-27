Для зажиточных россиян хотят повысить налоги в несколько раз – подробности

Налог с доходов физических лиц (НДФЛ) в России хотят повысить до 45% для наиболее состоятельных граждан-сотрудников коммерческих организаций. С соответствующим предложением выступили эксперты Торгово-промышленной палаты России.

Свою идею Совет палаты по финансово-промышленной и инвестиционной политике изложил в стратегии развития финансового рынка государства до 2030 года. Аналитики пояснили, что действующих сборов в размере 15% от годового дохода лиц, превышающего пять миллионов рублей, недостаточно, сообщает Life.ru.

Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин предложил перейти от нынешней регрессивной шкалы налогообложения к прогрессивной. Для этого также нужно обнулить сборы с доходов низкооплачиваемых сотрудников, чья средняя зарплата составляет около 13,5 тысячи рублей в месяц. Об этом он рассказал в своём письме на имя первого зампреду Центробанка России Сергею Швецову.

Член Совета палаты Юлия Георгиева обратила внимание, что инициатива имеет сходство с законопроектом о введении прогрессивной шкалы налогов по пяти категориям граждан. К примеру, для людей с доходом более 100 миллионов рублей в год хотят ввести ставку в размере 23,8 миллиона рублей плюс 35% от суммы, на которую доход превышает 100 миллионов рублей.