 

Певица Нюша откровенно рассказала о проблемах со своей беременностью

27.05.2021, 8:22, Разное
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Популярная певица Нюша недавно стала гостьей подкаста ведущей Саши Спилберг на YouTube, где поделилась некоторыми подробностями своей творческой и личной жизни. В частности, знаменитость пояснила о проблемах, с которыми столкнулась перед рождением дочери.
Как объяснила Нюша, беременность для неё оказалась проблематичной. Дело в том, что певица и её муж пытались зачать ребенка на протяжении долгого времени. Более того, на протяжении целого года супруги старательно выполняли рекомендации медработников, и лишь после этого красавице удалось забеременеть. В итоге же в 2018 году у Нюши родилась долгожданная дочь.

К слову, исполнительница упомянула, что изначально очень хотела родить именно девочку, однако, учитывая вышеупомянутые перипетии, перед родами пол ребенка уже перестал иметь для неё существенное значение. Отвечая же на вопрос ведущей подкаста о сроках следующего пополнения, Нюша призналась, что пока вторую беременность не планирует, поскольку всецело занята воспитанием своей наследницы.

Источник: bimru.ru



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